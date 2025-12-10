México confía lograr acuerdo con EE.UU. sobre tratado de aguas en segundo día de reuniones

"Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación", afirmó la mandataria mexicana.

Sheinbaum explicó en su conferencia de prensa diaria que México hizo una primera propuesta en la reunión de ayer, a la que Estados Unidos respondió horas más tarde.

Después, México envió una segunda propuesta y se acordó sostener otra reunión esta mañana, indicó la mandataria, sin dar detalles de la hora ni de las propuestas presentadas.

"Estamos trabajando conjuntamente para que no haya alguna diferencia y que se entienda la situación que esto representa", dijo Sheinbaum.

La presidenta mexicana reiteró que el tratado de aguas de 1944 "es muy claro" al señalar que "si hubo cinco años de sequía, pues tiene que reponerse lo que no se entregó, en los siguientes cinco años".

"Entonces, nosotros estamos en el marco del tratado de 1944, y se está buscando, sin afectar ni a los agricultores ni a sobre todo el consumo humano de agua, poder entregar el agua a los Estados Unidos de acuerdo con lo que dice el tratado", expuso.

Sheinbaum sostuvo, además, que confía en que se llegará a un acuerdo "que beneficie a ambos países", reconociendo la cantidad de agua que existe y lo que necesita cada nación.

Agregó que en las negociaciones también participan los gobernadores de los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua (norte de México).

Por último, descartó renegociar el tratado con EE.UU., ya que "de acuerdo con expertos, es muy favorable para México".

Trump amenazó el lunes con imponer un arancel del 5 % a México si el país vecino no libera antes del 31 de diciembre los 246,6 millones de metros cúbicos de agua pendientes según el Tratado de Aguas, un acuerdo que desde 1944 regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

El presidente estadounidense señaló que México aún debe más de 986,4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores y ganaderos estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

De acuerdo con el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar 1.850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año a México y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.