Milán baja un 0,25 % pendiente del posible recorte de tipos de interés en Estados Unidos

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,24 % hasta situarse en los 46.149,73 enteros.

Durante la jornada se intercambiaron unos 333 millones de acciones por un valor de unos 2.909 millones de euros (unos 3.338 millones de dólares).

La Fed se reúne este miércoles en el que será su último encuentro sobre los tipos de interés de 2025 y en el que se espera que su presidente, Jerome Powell, anuncie una bajada de los tipos.

En Milán, las empresas con peor desempeño en el selectivo fueron el grupo automovilístico Ferrari, que bajó un 4,40 %, seguido de la empresa de telecomunicaciones Inwit (-1,96 %), los laboratorios Recordati (-1,75 %), la multinacional de la defensa Leonardo (-1,66 %) y el grupo extractor de agua Interpump (-1,56 %).

En contraste, los mejores resultados de la jornada los registró el grupo operador de lotería Lottomatica, con una subida del 2,45 %, la fabricante de cables Prysmian (2,40 %), el banco Unicredit (1,55 %), Finecobank (1,36 %) y el grupo automovilístico Stellantis (0,71 %).