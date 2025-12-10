Milei celebra sus dos años como presidente de Argentina y agradece en redes sociales

"¡Muchas gracias por estos dos años! La Libertad Avanza", escribió el mandatario este miércoles en su cuenta de X con una foto del día en que asumió, 10 de diciembre de 2023, junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

El presidente participó este miércoles de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, quien fue galardonada por su "labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", según anunció el Comité Nobel el pasado 10 de octubre.

El economista ultraliberal llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 como una sorpresa, montado en un estilo rupturista que lo catapultó en una meteórica carrera sin casi experiencia política y con un partido, La Libertad Avanza, fundado desde los márgenes del sistema.

Abocado a la lucha contra la inflación, su principal promesa de campaña, derrotó al peronismo en la segunda vuelta presidencial y encendió de inmediato la 'motosierra' con un ajuste fiscal que logró reducir drásticamente el aumento de precios, pero que trajo aparejados un freno en la actividad económica y un aumento en la precarización laboral.

Durante los primeros dos años del actual gobierno, tres escándalos dejaron a Milei contra las cuerdas en la arena política argentina y llevaron su nombre y el de su círculo íntimo a diversos expedientes judiciales.

Milei se apoyó en los últimos meses en su alianza con Donald Trump, que le aportó un respaldo político y calmó los mercados y la incertidumbre financiera en la antesala de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el oficialismo se impuso con más del 40 % de los votos y logró aumentar de forma significativa su representación en el Congreso.