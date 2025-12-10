Milei cumple dos años de gobierno validado en las urnas tras superar fuertes turbulencias

El economista ultraliberal llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 como una sorpresa, montado en un estilo rupturista que lo catapultó en una meteórica carrera sin casi experiencia política y con un partido, La Libertad Avanza, fundado desde los márgenes del sistema.

Abocado a la lucha contra la inflación, su principal promesa de campaña, derrotó al peronismo en la segunda vuelta presidencial y encendió de inmediato la 'motosierra' con un ajuste fiscal que logró reducir drásticamente el aumento de precios, pero que trajo aparejados un freno en la actividad económica y un aumento en la precarización laboral.

Milei encarnó desde su llegada a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) la expectativa de cambio de una porción mayoritaria de la población.

Según Juan Germano, fundador de la consultora Isonomía, "un 90% de los argentinos querían hacer cambios profundos, no había demanda de sostener el statu quo".

Con escasa representación parlamentaria, el flamante presidente impulsó a través del Congreso transformaciones profundas sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad, como la Ley Bases, que fue apoyada, modificaciones mediante, por la denominada oposición dialoguista.

Lo que no logró aprobar en el Congreso lo impulsó igualmente a través de decenas de decretos de necesidad y urgencia, algunos de los cuales fueron sin embargo revertidos por la oposición menos transigente, liderada por el peronismo.

En la calle, múltiples protestas de diversas magnitudes por parte de sindicatos y movimientos sociales expresaron la principal resistencia a las iniciativas gubernamentales pero fueron reprimidas con dureza y dejaron cientos de heridos, incluidos trabajadores de prensa como el fotorreportero Pablo Grillo, quien quedó en grave estado tras ser impactado en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno disparada por la Policía.

En opinión de Lara Goyburu, de la consultora Management & Fit, uno de los activos del Gobierno de Milei ha sido la firmeza en su programa.

"Frente a varios años de indecisión anteriores, la ciudadanía ve un Gobierno que toma decisiones más allá de la coyuntura, de lo que digan otros líderes políticos y referentes económicos. Plantea un rumbo, toma decisiones y no se mueve", explicó a EFE la analista.

Tres escándalos pusieron a Milei, por momentos, contra las cuerdas de la arena política argentina justo en la previa de las elecciones legislativas de medio término y pusieron su nombre y el de su círculo íntimo de poder en expedientes judiciales.

En febrero de 2025, el mandatario promocionó desde sus redes sociales la criptomoneda $LIBRA, que apenas horas después de su lanzamiento perdió la mayoría de su valor y fue denunciada como una estafa.

En agosto, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, quedó involucrada en una causa por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad; y en octubre renunció su principal candidato a diputado nacional, José Luis Espert, acusado de vínculos con el narcotráfico.

Ante ese panorama turbulento, marcado además por fuertes presiones cambiarias y una serie de duras derrotas en el Congreso, Milei se apoyó en los últimos meses en su retórica rupturista y su alianza con Donald Trump, que le aportó un respaldo político y económico clave.

Este apoyo calmó los mercados y la incertidumbre financiera en la antesala de los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el oficialismo se impuso con más del 40 % de los votos y logró aumentar de forma significativa su representación en el Congreso.

"Milei quiere y necesita ser recordado como parte de un gobierno reformista y no rupturista. Y eso se logra en el Congreso", dijo Germano a EFE, en referencia a las reformas en materia laboral, impositiva y jubilatoria que el Ejecutivo planea impulsar en los próximos meses.

De cara a los próximos dos años, apuntaron los analistas, Milei no solo cuenta con un Congreso más favorable sino también con un moderado optimismo de la población, algo que se cristaliza también en un reciente relevamiento destacado por Goyburu: "Alrededor del 50 % de la gente dice que su presente es negativo, pero el 45 % cree que el año que viene estará mejor".