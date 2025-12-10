Modi celebra la inscripción del festival indio Diwali en la lista mundial de la Unesco

"La gente en la India y en todo el mundo está emocionada. Para nosotros Deepavali (Diwali) está estrechamente vinculado a nuestra cultura y valores", dijo Modi en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

El primer ministro indio destacó que el Diwali "personifica la iluminación y la rectitud".

"Es el alma de nuestra civilización", añadió Modi, que consideró que la inclusión del Diwali en la lista mundial de la Unesco contribuirá aún más a su popularidad mundial.

El expediente presentado a la Unesco destacó el Diwali como un fenómeno sincrético enraizado en la mitología hindú (conmemorando el regreso del dios Ram a Ayudhya), aunque es festejado también por jainistas, sijs y budistas, funcionando como el mayor cohesionador social del subcontinente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiesta se caracteriza por el encendido de millones de "diyas" (lámparas de arcilla y aceite) que iluminan las casas, templos y espacios públicos, así como por la creación de "rangolis", intrincados diseños geométricos y florales hechos con polvos de colores en el suelo de las entradas para atraer la prosperidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta inscripción, la India suma otro "peso pesado" a su catálogo en la Unesco, uniéndose a elementos icónicos previamente reconocidos como el Yoga, el Kumbh Mela y la Durga Puja de Calcuta, concretando su estrategia de proyección de poder blando a través de su patrimonio espiritual.