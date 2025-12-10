Modi insiste en la implementación del plan de paz de Gaza en una llamada con Netanyahu

"El primer ministro Modi reafirmó el apoyo de la India a los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera en la región, incluida la pronta implementación del Plan de Paz para Gaza", señaló este miércoles un comunicado de la Oficina Presidencial india.

La llamada tiene lugar mientras la implementación del acuerdo de paz mediado por Estados Unidos se encuentra en un punto de estancamiento. El movimiento palestino Hamás presiona para empezar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego con Israel.

Netanyahu ha dicho que una segunda fase del plan negociado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza está cerca, pero que aún quedan cuestiones clave por resolver.

Durante la llamada, ambos mandatarios expresaron satisfacción por el impulso de la asociación estratégica y reiteraron su política de tolerancia cero frente al terrorismo.

A pesar de ser un defensor histórico de la causa palestina y de haber reconocido el Estado de Palestina en 1974, la India ha fortalecido en la última década su relación con Israel. Este vínculo está impulsado por la sintonía personal entre Modi y Netanyahu, así como por la intensa cooperación en defensa, tecnología, agricultura y comercio.

La llamada se produce apenas dos semanas después de que Nueva Delhi confirmara la próxima visita de Netanyahu, sin fecha aún definida.

El viaje marcaría su primera presencia en la India desde el estallido de la guerra en Gaza en octubre de 2023. Desde el inicio del conflicto, el líder israelí solo ha realizado dos desplazamientos internacionales, a Estados Unidos y a Hungría.

