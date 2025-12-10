Muere la escritora Sophie Kinsella, autora de la serie 'Loca por las compras', con 55 años

"Tenemos el corazón roto por anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (alias Maddy, alias mamá)", escribieron sus allegados en una publicación en Instagram, donde indicaron que la autora había muerto "en paz" y pasado sus días "llenos de sus verdaderos amores": familia, música, calidez, Navidad y alegría.

Bajo el seudónimo literario de Sophie Kinsella se encontraba Madeleine Sophie Wickham, que alcanzó la fama global con la saga de libros 'Loca por las compras', sobre una periodista obsesionada con la moda y gastar dinero, que fue adaptada a la gran pantalla en 2009 bajo el título de 'Confesiones de una compradora compulsiva', protagonizada por la actriz Isla Fisher.

Los libros de Kinsella han vendido más de 45 millones de copias en más de 60 países y su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas.

En abril de 2024, la escritora anunció que había sido diagnosticada dos años antes con un glioblastoma, una forma agresiva de cáncer cerebral.

"No podemos imaginar cómo será la vida sin su resplandor y su vitalidad. A pesar de su enfermedad, que soportó con un coraje inimaginable, Sophie se consideró verdaderamente bendecida por tener familiares y amigos tan maravillosos y por haber tenido el extraordinario éxito de su carrera como escritora", comentó su familia en Instagram.

Kinsella (Londres, 1969) había sido preseleccionada como autora del año por los British Book Awards este 2025 y, un año antes, en 2024, su última novela, 'What Does It Feels Like?' fue escogida por el diario The New York Times como uno de los cien libros más notables del año.