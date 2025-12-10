Nicolás Maduro: "Basta de guerras eternas, carajo. Basta de guerras imperiales"

"Basta de guerras eternas, carajo. Basta de guerras imperiales", afirmó el gobernante en un discurso ante sus seguidores, que marcharon por la capital venezolana para conmemorar el 166 aniversario de la Batalla de Santa Inés, el mismo día de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, ausente de la ceremonia.

Maduro recurrió nuevamente al inglés para enviar un mensaje al Gobierno estadounidense.

"No more Vietnam. No more Somalia. No more Irak. No more Afganistán. No more Libia", afirmó.

"Desde Venezuela -complementó el líder chavista- exigimos, basta de políticas de cambio de régimen, de golpes de Estado y de invasiones en el mundo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

El martes, Trump había asegurado, en una entrevista con Politico, que los días de su homólogo venezolano "están contados" y no descartó una posible invasión terrestre al país suramericano.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, justificado como parte de su combate al narcotráfico, pero que Venezuela interpreta como un intento de propiciar un cambio de régimen.