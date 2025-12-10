Noruega muestra a Panamá "interés" para proyectos de inversión públicos y del canal

La cartera de Exteriores de Panamá informó en un escueto comunicado que durante ese encuentro el ministro noruego "aprovechó para anunciar el interés de este país escandinavo en acercarse a Panamá en temas de inversión, tanto en proyectos públicos como los que ejecuta el Canal" de Panamá.

El Canal de Panamá aspira a incrementar hasta en un 25 % sus ingresos con la diversificación de negocios que impulsa a través de cuatro grandes proyectos, que suman 8.500 millones de dólares en inversión e implican la construcción de un gasoducto y de dos nuevos puertos.

También ese "interés" incluirá la participación de Noruega en el II Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se celebrará en enero de 2026 en Panamá organizado por CAF, y en la 56ª Asamblea General de la OEA, en junio próximo.

Esa reunión coincidirá con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, convocado entonces en el actual espacio de la Cancillería panameña por el Libertador Simón Bolívar, quien aspiraba a una unión latinoamericana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Barth Eide agradeció el apoyo de Panamá en "la regulación y control de los buques de trasiegan petróleo, así como en las iniciativas dentro de la ONU que buscan preservar la paz en el mundo", según la información oficial de la cancillería panameña.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También "manifestó satisfacción" por la presencia del presidente panameño, José Raúl Mulino, en Oslo para asistir a la entrega este miércoles del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, como "muestra de una posición a favor de la democracia y el derecho internacional".