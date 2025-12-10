Nuevo líder de empresarios mexicanos promete unidad con Sheinbaum ante revisión del T-MEC

"El Gobierno tiene que hacer su parte, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte y estar en ese diálogo con el gobierno. Necesitamos una voz fuerte y unida de México (...) Hay que lograr negociar mejores condiciones arancelarias de los países con los que competimos", afirmó Medina en su primer discurso como máximo representante de los empresarios mexicanos.

Según expuso, su objetivo es trabajar junto a Sheinbaum para alcanzar las "mejores condiciones" comerciales para México en la revisión del T-MEC del próximo año.

En este sentido, reivindicó al país como el socio comercial "número uno" de Estados Unidos, siendo el que "más le compra y le vende", lo que a su juicio "evidencia la integración" de ambas economías.

Por ello, el presidente de la CCE puso en valor el diálogo con organismos empresariales del país vecino, con los que están viendo los puntos en donde les "conviene a ambos seguir en el tratado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su labor en esta negociación, añadió, es la de aportar "lo que puede enriquecer las propuestas para lograr que estas sean mejores".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Llamó, asimismo, a la unidad nacional para logar un buen acuerdo en un contexto internacional de "condiciones difíciles", del cual espera que los aranceles de la Casa Blanca hacia México sean "los menores posibles" por los beneficios que reportan a ambos países el tratado de libre comercio.

"La postura de Estados Unidos ha sido difícil, pero la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sabido tener una relación con serenidad, con cabeza fría, que ha permitido una buena negociación y que así esperemos que siga siendo y, desde luego, vamos a apoyar esa parte", afirmó.

El T-MEC, suscrito en 2018 durante la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), arrancó el 1 de julio de 2020 para sustituir al anterior -el TLCAN suscrito en la década de 1990- y modernizar el marco comercial los tres vecinos norteamericanos.

Aparte de impulsar la revisión del T-MEC, Medina expuso las otras prioridades del empresariado mexicano, entre las que destacó la necesidad de impulsar la inversión extranjera y nacional, que actualmente, añadió, supone un 22 % del PIB.

"La primera prioridad tiene que ver con reactivar la inversión. México necesita crecer y para que crezca la economía requerimos reactivar la inversión. Entonces estaremos trabajando en que no haya excusas para invertir en destrabar toda la problemática que pueda existir para que los proyectos de inversión se consoliden", subrayó.

Esto es algo que "comparten" con Sheinbaum, con quien pudo reunirse esta semana para esbozar las prioridades de su mandato.

También puso en valor la necesidad de que el CCE sea la "casa de todos" en el que estén incluidos y representados grandes, medianas y pequeñas empresas para lograr una "mayor integración económica".

El nuevo presidente de la CCE fue elegido por unanimidad formalmente este miércoles, al término de la Asamblea General Ordinaria de la entidad.