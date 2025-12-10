ONG rechaza "graves atropellos" contra cardenal venezolano, tras anulación de su pasaporte

"Fue retenido injustificadamente, sometido a requisas humillantes y despojado de su pasaporte venezolano, impidiéndole abordar un vuelo oficial pese a presentar su pasaporte del Estado Vaticano y las prerrogativas diplomáticas que le corresponden", denunció la organización en un comunicado publicado en Instagram, citando información de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.

En este sentido, Clipp afirmó que se vulneraron "principios elementales del Derecho Internacional", incluyendo, afirmó, "las garantías consagradas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".

Asimismo, la organización dijo que estos hechos son una "afrenta" a la Iglesia católica.

"Ninguna autoridad puede someter a un Cardenal de la Iglesia, investido de inmunidad y respeto diplomático, a tratos degradantes que violan abiertamente su dignidad y sus derechos", agregó.

A juicio de la organización, la anulación del pasaporte del sacerdote "compromete la imagen internacional de Venezuela y evidencia un preocupante patrón de arbitrariedad".

En este sentido, exigió la "restitución inmediata" de los derechos del cardenal, así como "el respeto a su libertad de tránsito y las debidas garantías internacionales". También instó al Estado venezolano a "cesar la represión" y "los actos de hostigamiento".

La anulación del pasaporte de Porras ocurrió el mismo día que se entregó el Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición mayoritaria venezolana, María Corina Machado, quien no pudo acudir a la ceremonia de entrega, aunque se espera que llegue "en unas horas" a la capital noruega, según confirmó la hija de la exdiputada, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre.

El pasado octubre, Porras denunció que las autoridades del país le impidieron viajar hasta Isnotú (estado Trujillo, oeste), donde tenía previsto asistir a una misa por el natalicio del médico José Gregorio Hernández, el primer santo venezolano, quien es oriundo de esa localidad.

El sacerdote, nombrado cardenal en 2016 por el Papa Francisco, ha sido crítico del poder desde el púlpito, por lo que ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano, en particular del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y de su sucesor, Nicolás Maduro.