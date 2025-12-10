ONG señala a 126 violadores de DD.HH. en Nicaragua, liderados por Ortega y Murillo

La lista divulgada por esa ONG en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos está expuesta en Costa Rica en el "Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar", un espacio dedicado a resguardar y compartir la memoria de las "graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2025", dijo la defensora de DDHH Linda Núñez en un video.

Además de Ortega y Murillo, la lista incluye autoridades como el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial.

La activista Núñez, que forma parte del equipo de Educación y Memoria de esa ONG, explicó que identificaron 26 "perpetradores" de violaciones y crímenes en Nicaragua, así como "el esquema y la estructura de las instituciones a las que pertenecen, porque queremos identificar que es un Estado represivo, es un Estado represor".

Además, identificaron a otras 100 personas subordinadas, "perpetradores también", y las acusaciones que las víctimas han hecho en contra de ellos.

"Cada uno de estos perpetradores son identificados por distintos organismos internacionales (...) o también han sido nombrados por las víctimas que han sufrido todas los las violaciones", indicó.

Para la activista, es importante exponer el rostro de los violaciones a los derechos humanos, porque así como las víctimas tienen nombres, "los perpetradores también tienen nombre".

Sobre el Museo, la defensora dijo que se trata de una cronología de la "represión" en Nicaragua: desde 2018 hasta 2025, dividida en fases.

También expone los ocho muertos "que han sido parte de esta represión transnacional en distintos países, fuera de Nicaragua".

"La primera fase es la rebelión cívica que se da de abril a septiembre del 2018, donde atacan al pueblo a través de todas las expresiones cívicas que el pueblo de Nicaragua tuvo para reclamar sus derechos", puntualizó Núñez.

La segunda fase "es el establecimiento de un Estado policial, la institucionalización de la represión y el autoaislamiento del régimen al salirse de todas las organizaciones internacionales para no violentar los acuerdos", apuntó.

Otra fase es el ataque a la libertad religiosa, "donde encontramos que hasta octubre de 2025, 1.326 organizaciones de carácter religioso han sido cerradas, de las 6.500 que han sido cerradas a nivel nacional", continuó.

Otro es el periodo de las "confiscaciones" a medios de comunicación, universidades, iglesias, y empresarios, así como el despojo de nacionalidades.

La última fase de ese espacio es "la ruta para la justicia" en la que esa ONG invita a reflexionar "sobre acciones distintas para encontrar y construir la Nicaragua que queremos", dijo Núñez.

El Museo está abierto en las instalaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH), en San José, mediante visitas programadas y guiadas de una hora y con inscripción previa en línea.