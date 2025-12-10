Paramilitares de Sudán retienen en condiciones "inhumanas" a 19.000 personas, denuncia ONG

Según un informe de la ONG, las FAR han realizado "campañas de arrestos a gran escala contra miembros del Ejército, profesionales civiles y activistas políticos", que se encuentran "recluidos en entornos que carecen de las normas humanitarias y legales básicas, y se les niegan sus derechos fundamentales".

En total, hay más de 19.000 detenidos en las cárceles de Dagris y Kober, cerca de la ciudad de Nyala -donde las FAR han establecido una suerte de gobierno paralelo para gestionar Darfur-, así como en "varios centros de detención" de los paramilitares en diferentes puntos de la vasta región de Darfur, en el oeste de Sudán.

Entre los retenidos se encuentran 4.270 policías, 544 miembros del Servicio de Seguridad, 3.795 soldados y 5.000 detenidos de Al Fasher, el que fue el último reducto del Ejército sudanés hasta que los paramilitares tomaron esta ciudad darfurí el pasado 26 de octubre.

"La Red también ha documentado 5.434 detenidos de diversas profesiones civiles, incluyendo políticos y trabajadores de los medios de comunicación, la mayoría de los cuales fueron arrestados en Jartum y Darfur. Entre ellos, se encuentran 73 profesionales sanitarios", añadió la ONG.

Asimismo, denunció que las condiciones sanitarias en estos centros se han "deteriorado gravemente" por la propagación de enfermedades infecciosas "derivadas del hacinamiento" y la ausencia de aislamiento médico, al tiempo que confirmó un brote de cólera que se está cobrando vidas de detenidos por la falta de atención médica.

"La grave escasez de medicamentos, agua potable y alimentos adecuados se ha convertido en una de las principales causas del aumento de muertes, con más de cuatro muertes semanales registradas", dijo la organización.

Tras la toma de Al Fasher, las FAR consolidaron su dominio de Darfur y están avanzando en la vecina región de Kordofán, donde han perpetrado también amplias campañas de arresto, masacres y otros tipos de crímenes de guerra denunciado por organizaciones locales e internacionales, el Gobierno sudanés e incluso la ONU.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, otras más de 13 millones han sido desplazadas dentro o fuera del país, mientras que más de la mitad de la población se enfrenta a inseguridad alimentaria aguda, de acuerdo con Naciones Unidas.