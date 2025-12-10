Peña, Noboa y Mulino se reúnen con el primer ministro de Noruega

Los cuatro presidentes se desplazaron a la capital noruega con ocasión de la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, que les había invitado a acompañarla, aunque ella misma todavía no ha logrado llegar a Oslo.

Estaba previsto que los cuatro mandatarios se encontrasen por separado con Store en el Grand Hotel de Oslo, en el que se alojan, a partir de las 15:15 GMT.

Sin embargo, la oficina del primer ministro informó al diario Dagbladet que Milei había cancelado su asistencia poco antes de que se produjese el encuentro, mientras que según la cadena pública NRK tampoco asistió a la audiencia con el rey Harald V a las 14:40 GMT en el palacio del monarca.

"Hablé con él en el Ayuntamiento de Oslo y se volvió derecho a Buenos Aires", explicó el propio Store a NRK sobre la ausencia de Milei, que había provocado sorpresa en el país escandinavo.

"Es su agenda y lo respetamos. Vino hasta aquí para estar presente en la ceremonia de entrega (del Nobel)", dijo el primer ministro laborista, que agregó que, según se le había trasmitido, Milei necesitaba estar de vuelta para asistir a una sesión del Parlamento en Buenos Aires.

Mientras que Mulino llegó ya el lunes a Oslo, Milei arribó este martes, y asistió junto con los otros presidentes sudamericanos a la ceremonia de entrega del Nobel en el Ayuntamiento de Oslo, en la que leyó el discurso de aceptación la hija de Machado, Ana Corina Sosa.

Originalmente estaba previsto que Machado, que vive en Venezuela en paradero desconocido, llegara a la capital noruega el martes para la tradicional rueda de prensa del galardonado, que primero fue aplazada y más tarde suspendida.

La propia líder opositora ha afirmado en el día de hoy que está "en camino", aunque no está claro cuándo llegará a Oslo, donde no participará ya en el resto de actos previstos para este miércoles, según confirmó a EFE un portavoz del Instituto Nobel.

Para mañana Machado tiene agendada una reunión y una rueda de prensa con Store.