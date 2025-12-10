Perú firma un acuerdo para adquirir tanques K2 surcoreanos por primera vez en la región

"El acuerdo general estipula que el Ejército del Perú, en colaboración con nuestra industria de defensa y la empresa estatal de defensa del Perú, adquirirá un total de 195 vehículos, incluyendo 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados a ruedas (8x8 K808)", dijo la oficina presidencial surcoreana en un comunicado.

Seúl explicó que se prevé la firma del contrato definitivo para el próximo año, mientras que Hyundai Rotem presentó un informe para los reguladores en el que precisa que el monto definitivo del proyecto y los términos concretos se fijarán más adelante, cuando ambas partes suscriban el correspondiente acuerdo de ejecución.

Sin embargo, se espera que el monto final supere los 2.000 millones de wones (1.400 millones de dólares), tomando en cuenta los precios de exportación anteriores, según la agencia local de noticias Yonhap.

El acuerdo marco fue suscrito el martes (hora local) en Lima, en una ceremonia presidida por el mandatario peruano, José Jerí, y que contó con la presencia del jefe del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur (DAPA), Lee Yong-chul.

El Ministerio de Defensa peruano añadió, en un comunicado, que el convenio firmado también establece cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento y el impulso de proyectos industriales vinculados al sector defensa, en línea con los planes de modernización y fortalecimiento de capacidades del Perú.

"Dado que Perú ha elegido la industria de defensa surcoreana para fortalecer sus capacidades militares y desarrollar sus propias industrias, debemos crear un modelo de cooperación en defensa que fomente la prosperidad mutua para ambos países", dijo el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, citado en el comunicado de su oficina.

La operación se alinea con los acuerdos del año pasado firmados por las surcoreanas Hyundai Rotem y STX Corp. con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) de Perú, que anunciaban el suministro de los vehículos blindados y tanques K2 de fabricación surcoreana.