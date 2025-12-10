Petrolero incautado por EEUU pudo intentar ocultar su paradero, según The New York Times

De acuerdo con el análisis del medio estadounidense, el barco aparece hundido en el agua y aparentaba estar sobrecargado después de transportar una cantidad significativa de petróleo que oscilaba entre 1,9 millones de barriles.

Los datos proporcionados por TankerTrackers.com sugieren que el buque ha transportado frecuentemente petróleo desde países sancionados por Estados Unidos. Los datos de seguimiento del buque muestran múltiples viajes a Irán y Venezuela en los últimos dos años, según el NYT.

Una imagen satelital capturada el 18 de noviembre muestra al petrolero atracado en la terminal petrolera José del país, mientras su transponedor mostraba que estaba en otro lugar.

El presidente estadounidense, Donald Trump dijo esta tarde: "Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad", declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no asistió, aunque asegura que se encuentra en la capital noruega.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.