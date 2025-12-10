Portugal calienta motores para la primera huelga general en 12 años contra reforma laboral

El Ejecutivo presentó en verano su propuesta y en septiembre comenzó las negociaciones con la patronal y los sindicatos, que siguen en marcha sin haber alcanzado acuerdos por el momento.

El Gobierno defiende que el Código de Trabajo actualmente vigente necesita desprenderse de la "rigidez" que le caracteriza, y que con las alteraciones propuestas se flexibilizará el mercado laboral.

Sin embargo, los principales sindicatos, entre ellos la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP), consideran que estos cambios son un retroceso de los derechos laborales.

En este sentido, los representantes de los trabajadores critican que con esas modificaciones las empresas tendrán más facilidades para hacer contratos temporales, como en el caso de los jóvenes bajo la premisa de que carecen de experiencia, además de posibilitar que se externalicen servicios tras un despido colectivo y se simplifiquen los despidos por causa justificada.

CGTP indica que si la reforma sale adelante regresará el "banco de horas individual", previo acuerdo entre el empleador y el trabajador, lo que supondría que la jornada laboral podría aumentar hasta dos horas diarias, alcanzando las 50 horas semanales y un máximo de 150 horas al año "de trabajo gratuito para los empresarios".

Los sindicatos denuncian que los cambios también pueden traer su propio debilitamiento al limitar la acción sindical en los lugares de trabajo donde aún no existe organización, y suponen un "ataque" a los derechos de maternidad y paternidad.

Esto es porque entre las medidas puestas sobre la mesa por el Gobierno está que los horarios flexibles para madres y padres con hijos de hasta 12 años con discapacidad o enfermedad crónica pasen a depender del "ajuste al funcionamiento de la empresa", además de reducirse el permiso de lactancia a dos años.

Portugal no vive una huelga de estas características desde junio de 2013, en plena 'troika', cuando los trabajadores lusos protestaron contra la política de austeridad del Gobierno del ex primer ministro Pedro Passos Coelho, del conservador Partido Social Demócrata (PSD), que preside Montenegro.

El jueves se anticipa un amplio seguimiento de la convocatoria, con gran parte del transporte paralizado por la adhesión de los sindicatos de aviación civil, los de trenes de cercanías y los del metro de Lisboa y Oporto, así como también los trabajadores de la sanidad y la educación pública.

Los piquetes comenzarán este miércoles por la noche, han anunciado los sindicatos, y se alargarán durante todo el jueves a lo largo y ancho del país.

Mañana, una gran manifestación recorrerá el centro de Lisboa contra la reforma laboral, con marchas paralelas en Oporto, Braga, Évora, Faro, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras.