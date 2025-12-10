Precio de la vivienda en México suma alza del 4,4 % en el año y sube 4,9 % en noviembre

El avance interanual en los primeros 11 meses del año—comparado con noviembre de 2024— se ubicó en 4,9 %, reflejo de la "persistente tendencia al alza" en el mercado inmobiliario del país.

Según el reporte, el costo promedio a nivel país alcanzó los 31.397 pesos (unos 1.725 dólares) por metro cuadrado en noviembre, nivel que consolida el encarecimiento observado durante el año y que ha sido impulsado por factores como la evolución de los ingresos de los trabajadores y una demanda activa en segmentos urbanos y metropolitanos.

La medición, construida mediante técnicas de recopilación automatizada de datos o ‘web scraping’, permite seguir el comportamiento mensual y anual del precio de vivienda en el país, así como analizar diferencias entre entidades federativas y tipos de propiedades.

Entre los 15 estados del país analizados, persisten amplias diferencias regionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El reporte destaca que la Ciudad de México, capital del país, registró el precio más alto del territorio mexicano, lo que significó un alza interanual de 5,4 %, mientras que en el norteño estado de Tamaulipas, pese a ser la entidad más asequible, mostró un notable incremento anual de 9,3 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, el central estado de Hidalgo tuvo el mayor crecimiento mensual (1,6 %), mientras que el norteño Nuevo León fue el estado con la caída más pronunciada en el mes (–0,8 %).

El análisis expone también la composición del mercado: a nivel nacional, los departamentos representan un 54 % de la oferta y las casas el 46 %. En tanto, la vivienda nueva concentra el 43,3 % de las propiedades disponibles.

El Inbaprevi combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, lo que permite generar estimaciones actualizadas del valor de la vivienda con base en miles de registros mensuales recopilados en portales inmobiliarios.

El indicador ofrece datos a nivel nacional, estatal y, en algunas zonas metropolitanas, incluso por colonia (barrio).