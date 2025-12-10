Primera multa en Rusia por buscar en internet contenido considerado extremista

Un residente de 20 años de la región de Sverdlovsk, en los Urales, llamado Serguéi Glujij, fue multado con 3.000 rublos por buscar en Google sobre el batallón Azov ucraniano, en el primer caso conocido de este tipo.

Según los investigadores, el 24 de septiembre, especificando la hora y el lugar exacto del incidente, el joven viajaba en un autobús y buscó en internet acerca del batallón, considerado extremista en Rusia.

Según el portal independiente Mediazona, el joven fue detenido ese mismo día, confesó su culpa y dio acceso a su teléfono.

La Policía dijo recibir una denuncia anónima, aunque los documentos oficiales señalan que fueron agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) quienes contactaron con el Ministerio del Interior.

Durante el juicio, los agentes del FSB se negaron a dar testimonio de cómo dieron con que Glujij buscó material extremista en internet, pero reconocieron que llevaba tiempo bajo vigilancia por las fuerzas del orden, aunque la ley rusa prohíbe este tipo de seguimiento en casos no penales.

Según una publicación de Daily Storm, un agente del FSB viajó en el mismo autobús que el joven.

El abogado del acusado insistió en que las fuerzas de seguridad no consiguieron demostrar que Glujij buscara el material intencionalmente.

Explicó que si uno buscaba 'Azov' en internet podían aparecer todo tipo de imágenes, incluido el mar de Azov y el batallón ucraniano, y opinó que quizás tras escucharlo por televisión el joven lo busco para saber qué era.