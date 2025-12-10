Robbie Williams, Deftones y Turnstile actuarán en el Meo Kalorama 2026 en Lisboa

En un comunicado, Meo Kalorama informó de las primeras 19 confirmaciones de un cartel con la presencia de grupos y artistas como Clipse, Interpol, Ravyn Lenae, Violent Femmes, Freddie Gibbs & The Alchemist y Unknown Mortal Orchestra.

También estarán en la 5ª edición del festival Melody’s Echo Chamber, High Vis, Wednesday, Mind Enterprises, Joshua Idehen, Panic Shack, Pelados, Raquel Martins, Travo y Tyler Ballgame.

A sus 51 años, el cantante de pop británico Robbie Williams traerá al escenario MEO del festival toda una colección de hits musicales que atraviesa varias generaciones.

Por su parte, los Deftones, precursores durante los años 90 del siglo pasado del nu-metal, que mezcla el rock con el hip hop, el funk y el grunge, acaban de lanzar en 2025 el álbum de estudio 'Private Music'.

Turnstile es una banda estadounidense, que en 2021 sacó 'GLOW ON', que transformó la cultura hardcore en un fenómeno de masas y que tienen himnos como 'I want to thank you for letting me be myself'.