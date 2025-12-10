Rusia entrega 877 toneladas de harina como ayuda a Kirguistán a través de Naciones Unidas

"En Osh, el cónsul general ruso, Román Svistin, y la subdirectora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en el país, Suraya Khan, participaron en la ceremonia de entrega del lote de ayuda humanitaria", se lee en el comunicado citado por TASS.

La ayuda constó de 877 toneladas de harina de trigo fortificada.

La delegación diplomática señaló que este año habían entregado a las regiones del país centroasiático 2.628 toneladas de harina y 121 toneladas de aceite de girasol.

"Los alimentos serán distribuidos por las autoridades locales y representantes del PMA de las Naciones Unidas a las familias necesitadas de las regiones del sur de la república", aseguraron desde la misión diplomática.

El 30 de noviembre Kirguistán celebró elecciones parlamentarias anticipadas, que contaron con una participación de tan solo el 34 %, 1.437.264 electores de los 4.294.243 votantes registrados.

Las elecciones parlamentarias anticipadas fueron convocadas para distanciarlas de las presidenciales, ya que según lo establecido, estas debían celebrarse en noviembre de 2026, a mes y medio de los comicios presidenciales.