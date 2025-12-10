Sánchez asegura a Abás que los responsables del "genocidio" en Gaza rendirán cuentas

Sánchez hizo estas consideraciones en su comparecencia junto a Abás en el Palacio de la Moncloa, la sede del Ejecutivo español, tras la reunión que ambos mantuvieron en el marco de la segunda visita que realiza el presidente palestino a España desde que el Gobierno español anunció el reconocimiento de Palestina como Estado.

El presidente del Gobierno español destacó el simbolismo de que la reunión se haya celebrado coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos que, subrayó, recuerda que la dignidad humana es un valor incondicional, único e innegociable en todas partes, incluida la Franja de Gaza y Cisjordania.

Tras asegurar que 2025 ha sido un año terrible para el pueblo palestino, garantizó que, aunque cueste tiempo, se retirarán todos los escombros de Gaza y se reconstruirá este territorio.

Pero destacó la necesidad de reconstruir también la esperanza porque, tras el alto el fuego, sigue habiendo ataques, violencia y restricciones que vulneran derechos básicos, lamentó.

"Para reconstruir la esperanza necesitamos una paz de verdad que tiene que estar cimentada en la justicia", añadió antes de defender que los responsables de este "genocidio", deberán rendir cuentas "tarde o temprano" para que las víctimas encuentren justicia, reparación y un cierto descanso.

Para Sánchez, la paz sólo puede venir de la mano de la convivencia, de la solución de los dos Estados, y por eso ratificó el compromiso de España para ayudar a que eso sea posible.

España, añadió, seguirá alzando la voz para que no caiga en el olvido la dramática situación del pueblo palestino, que lograr un alto el fuego real, "no de cartón piedra", y que la Autoridad Nacional Palestina juegue un papel central en el futuro palestino.

También para aunar voces con otros países europeos, árabes y de otras partes del mundo para desarrollar unas bases de seguridad que permitan poner fin a la violencia de una vez por todas.

"España caminará siempre de la mano de Palestina, un país amigo, un país que sentimos hermano", apostilló.

Abás agradeció el compromiso de España y su postura "valiente" ante la situación que vive Palestina, así como la decisión "histórica" de que la haya reconocido como Estado.

Afirmó que Sánchez ha tenido un papel de liderazgo para que otros países dieran también el paso de ese reconocimiento, y explicó que en la reunión han hablado, entre otros asuntos, de la importancia de que se lleve a cabo de forma completa el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De la misma forma, defendió que pueda llegar ayuda humanitaria sin problemas Gaza y que las fuerzas israelíes se retiren de la Franja y se dé paso a la reconstrucción.

También reclamó que se ponga fin a los actos violentos en Cisjordania y la proliferación de los asentamientos israelíes, y se liberen los fondos de los impuestos palestinos que están bloqueados "sin ninguna razón".

Para Abás, la solución debe pasar también por la vía de los dos Estados con una Palestina con las fronteras de 1967.