Segunda condena por fraude al magnate inmobiliario austríaco René Benko

La citada Corte consideró hoy culpable a Benko de haber ocultado de sus acreedores dinero, joyas y relojes por valor de 370.000 euros (431.000 dólares) en la caja fuerte de un familiar, informó la agencia local APA.

El empresario, de 48 años y cuya fortuna llegó a superar los 5.000 millones de euros (5.830 millones de dólares), afronta varios procesos judiciales relacionados con el colapso de Signa, la mayor quiebra en la historia de Austria, que desencadenó una cascada de insolvencias de decenas de sus filiales en varios países europeos.

El pasado 15 de octubre, fue condenado a dos años de cárcel por haber ocultado bienes por unos 660.000 euros (769.000 dólares) a sus acreedores, traspasándolos a empresas y fundaciones privadas, así como a su madre.

Ambas condenas son en primera instancia, es decir, aún no son firmes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nacido en Innsbruck en el seno de una modesta familia, Benko, actualmente en prisión preventiva, llegó a ser copropietario del famoso Chrysler Building en Nueva York, además de otros edificios y centros comerciales emblemáticos de Austria y Alemania.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras la quiebra, el ahora acusado tuvo que desprenderse de muchos edificios y suspender sus obras más destacadas en plena construcción en Viena (el centro comercial Lamarr) y en Hamburgo (la torre Elb), entre otras.

Los acreedores de Signa, entre ellas empresas como Deutsche Bank, Allianz, Julius Baer y Raiffeisen Bank International, así como otros inversores en Alemania y Arabia Saudí, han presentado reclamaciones por miles de millones de euros.

Además de la Justicia austríaca, fiscalías de Alemania, Italia y Liechtenstein están investigando a Benko en el marco de la quiebra de su imperio constructor, inmobiliario y comercial.