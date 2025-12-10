Taiwán impone multas a constructora del primer submarino autóctono por retraso en entrega

"Se han contabilizado multas desde noviembre después de que pasó la fecha de entrega", aseguró este miércoles el jefe del Estado Mayor de la Armada, Chiu Chun-jung, en declaraciones recogidas por la agencia CNA.

CSBC es la mayor constructora naval de la isla y el contratista principal del prototipo del submarino de defensa autóctono de Taiwán, conocido como 'Narwhal' o Hai Kun en mandarín.

La cuantía final de las multas dependerá del número de días que pasen hasta que CSBC transfiera el submarino a la Armada y se descontará del pago pendiente del buque, añadió Chiu, quien precisó que las pruebas del sumergible acumulan ya al menos dos meses de retrasos.

El ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, avanzó en octubre que la compañía sería multada con alrededor de 190.000 dólares taiwaneses (unos 6.100 dólares estadounidenses) diarios hasta que entregara el Narwhal.

El aparato, que completó su test de flotación el 28 de noviembre, ahora está siendo sometido a ajustes y preparativos para las pruebas de inmersión, explicó Chiu.

El desarrollo de este sumergible ha estado envuelto en cierta polémica, debido a los retrasos en las pruebas y a su alto coste de producción (unos 1.500 millones de dólares por unidad).

El Parlamento, actualmente controlado por la oposición, congeló a principios de año la mitad del presupuesto de 2.000 millones de dólares taiwaneses (unos 64 millones de dólares) destinado a financiar la flota submarina en 2025, que solo se liberarán una vez se completen las pruebas de aceptación en mar (SAT) del 'Narwhal'.

La conformación de una flota submarina resulta crucial para mejorar las capacidades defensivas de Taiwán, un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerado por China como una "provincia rebelde" a la que no descarta invadir.