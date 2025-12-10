Terra Drone cae un 8 % en bolsa en medio de investigación por incendio mortal en Yakarta

La compañía nipona perdió más de 223 enteros a la apertura de la sesión del principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, y continuó cayendo durante la mañana.

La Policía indonesia se encuentra analizando los detalles del incendio que, según datos de la investigación publicados por la cadena pública japonesa NHK, se habría producido aparentemente por la explosión de una batería en la planta baja del edificio de siete pisos, desde donde se propagó a las plantas superiores.

Los bomberos señalaron inicialmente que la causa del incendio podría haber sido un cortocircuito, pero, de acuerdo a los medios nipones, se está investigando la responsabilidad de la firma.

Un total de 22 personas perdieron la vida en el incidente, entre ellas una mujer embarazada, indicó la Policía indonesia. La Embajada japonesa en Yakarta ha señalado hasta el momento que entre las víctimas no había ninguna de nacionalidad japonesa.

Al menos 15 personas fueron evacuadas de forma segura durante la labores de rescate, que se vieron entorpecidas por el humo y las altas temperaturas.

El edificio afectado, conocido en Yakarta como la torre de Terra Drone, es un complejo de oficinas entre las que se cuentan las de la filial local de la empresa japonesa líder global en soluciones de drones y movilidad aérea avanzada, cuya sede central se encuentra ubicada en el céntrico barrio tokiota de Shibuya.

Su filial indonesia ofrece servicios de topografía e inspección con drones para el Sudeste Asiático.

En un comentario recogido por NHK, la empresa japonesa se disculpó por los inconvenientes causados a la comunidad local, sus clientes y quienes se han visto afectados por el siniestro.