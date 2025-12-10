Tres militares iraníes mueren en enfrentamiento con “terroristas” en el sureste del país

“Tres combatientes de la Base Quds de la Fuerza Terrestre de la Guardia Revolucionaria fueron asesinados mientras cumplían su misión de proteger las fronteras de la patria”, indicó el ente militar en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El suceso tuvo lugar en la región de Lar, en la ciudad de Zahedán, cuando, según la Guardia, “un grupo de terroristas opositores” lanzó una emboscada contra los militares.

Las autoridades indicaron que las operaciones de persecución y enfrentamiento con los grupos responsables continúan en la zona.

La conflictiva provincia de Sistán y Baluchistán, fronteriza con Pakistán y Afganistán, es una región mayoritariamente suní, en la que operan grupos extremistas de esa rama del islam, contrarios al Gobierno chií de Teherán, así como bandas de contrabandistas y narcotraficantes.

Por ello, la región es escenario recurrente de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad iraníes y grupos armados, entre ellos Jaish al-Adl, una organización suní que busca la independencia de la región y que la República Islámica considera terrorista.

A finales de julio, Jaish al-Adl perpetró un ataque contra el edificio judicial de la ciudad de Zahedán, que causó la muerte de seis personas.