Tres policías heridos y 7 fábricas de cocaína destruidas en operativo antidroga en Bolivia

Dos patrullas de policías de la fuerza antidrogas ingresaron esta madrugada a la zona denominada Nuevo Aroma y fueron recibidos por grupos que estaban armados con piedras, petardos y machetes, informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

"Dos patrullas fueron emboscadas y retenidas dos horas, mientras se destruían fábricas móviles de cocaína", dijo Justiniano en una conferencia de prensa.

La autoridad explicó que se evidenció que uno de los dirigentes vecinales ofreció "compensación económica para que se bloquee el acceso, se ataque a los efectivos y se evite la destrucción de las fábricas".

"Hay tres policías heridos con lesiones en la cabeza y pies, tres vehículos con vidrios destruidos y daños estructurales", precisó Justiniano.

En las fábricas se encontraron precursores para elaborar droga, equipos industriales e instrumentos que sirven para la "cristalización" de la cocaína, es decir, para purificarla.

Por su parte, el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Juan José Torrico, informó que siete jóvenes fueron detenidos, seis con edades entre los 18 y 23 años, y un menor de edad.

Además, hay un adulto que fue identificado como "el que incitó" a ejercer violencia contra los policías que también fue detenido.

El jefe policial dijo que se investiga si el adulto arrestado tiene algún vínculo con otros dirigentes del Trópico de Cochabamba que puedan ser parte de estos grupos que esconden fábricas de droga en esa zona.

Además de las fábricas destruidas, la Felcn confiscó tres vehículos en cuyo interior había elementos químicos que sirven para la elaboración de la pasta base de cocaína, y dos bicicletas.

Es recurrente encontrar fábricas de droga y laboratorios de cristalización en el Trópico de Cochabamba, zona cálida y boscosa, y autorizada legalmente para el cultivo de la hoja de coca para el uso tradicional en Bolivia.