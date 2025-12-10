Tribunal Constitucional de Perú falla contra la reposición de la suspendida fiscal general

La decisión del TC suspendió las resoluciones judiciales que ordenaban la restitución de Espinoza en el cargo de fiscal general, después de que la JNJ abrió un proceso disciplinario contra ella y ordenó su suspensión por seis meses.

El Constitucional advirtió un "riesgo grave e inminente" si se permitía que el Poder Judicial siga emitiendo resoluciones que podrían alterar los nombramientos y funciones de la JNJ, antes de que el TC resuelva el fondo del caso.

En tal sentido, la suspensión de Espinoza seguirá vigente hasta que el TC emita una sentencia definitiva en este caso.

Espinoza ejerció el cargo de fiscal de la Nación desde noviembre del año pasado hasta septiembre último, en medio de una crisis interna en el Ministerio Público, desde la suspensión de su antecesora Patricia Benavides, en mayo de 2024, por presuntamente haber encabezado una red corrupta al interior del organismo.

Sin embargo, el Congreso peruano desaforó hace una semana a Espinoza, al aprobar una acusación constitucional para que sea procesada por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, usurpación de funciones y falsedad genérica, por haber impulsado investigaciones contra altos funcionarios, a pesar de que el Parlamento entregó esa función a la Policía.

Además, el pleno del Parlamento la inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.

La fiscal general, quien había sido suspendida durante seis meses por la JNJ, tenía a su favor una orden judicial para que sea respuesta en su cargo, pero esa medida aún no había sido atendida.

Durante su defensa ante el pleno, Espinoza dijo que si el Congreso la inhabilitaba iba a continuar su lucha por retomar el cargo.

"(Buscan) manchar, truncar una carrera, que no es política, porque yo no soy política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha", enfatizó.

Agregó que el actual Congreso está "más cómodo" con el fiscal general interino, Tomás Gálvez, quien, según dijo, "ha prometido que no va a ser excesivo" y ahora "no está denunciando a nadie y no está abriendo nuevas investigaciones".