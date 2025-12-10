Trump se opone a que Warner Bros. conserve la CNN en cualquier acuerdo de fusión

"Creo que es imperativo vender CNN", indicó el mandatario estadounidense en un acto en la Casa Blanca.

Trump aseguró a la prensa que había "algunas buenas empresas" pujando por la propiedad de CNN, aunque no especificó nombres, y dijo que la cadena con sede en Atlanta se dedica a difundir "mentiras" y "veneno".

"Simplemente creo que quienes han arruinado a CNN, no creo que deban seguir gestionándolo", agregó Trump, que dijo que "cualquier acuerdo debería garantizar y asegurar que CNN forme parte de él o se venda por separado".

El presidente de EE.UU. ha expresado públicamente su descontento con la CNN por algunas de sus coberturas. Sin ir más lejos, acusó tanto a la cadena como al diario The New York Times de intentar desvirtuar el "éxito" de los bombardeos sobre las instalaciones nucleares de Irán con la filtración de un informe de inteligencia.

Paramount lanzó el pasado lunes una opa hostil valorada en unos 108.000 millones de dólares para adquirir Warner, desafiando un acuerdo previamente alcanzado por Netflix para hacerse con la compañía por 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda.

La oferta de Paramount asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27,75 dólares ofrecidos por Netflix, que planea desligar a CNN y otras cadenas del conglomerado.

Por su parte, la opa de Paramount se dirige a la totalidad de los derechos del conglomerado, lo que incluye a la CNN.