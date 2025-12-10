Turquía recupera una estatua de bronce romana y otros artefactos de Estados Unidos

"El emperador perdido de Bubon vuelve a nuestro país", escribió el titular de la cartera, Mehmet Nuri Ersoy, en la red X, en referencia a la antigua ciudad de Bubon en la provincia de Burdur, en Anatolia occidental, origen de la estatua de bronce.

En total llegarán a Turquía una treintena de piezas, entre ellas una cabeza de mármol de época romana que representa al filósofo griego Demóstenes y un capitel, también de mármol, que muestra al arcángel Miguel, procedente de una iglesia armenia de Estambul, así como tablillas de terracota de Düver en Kayseri.

El capitel del arcángel se hallaba hasta ahora en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, mientras que el bronce del emperador -no identificado, al faltar la cabeza- estaba en posesión de un coleccionista privado en Tejas, quien lo había adquirido en 2007 en Nueva York.

Las autoridades turcas, respaldadas por la Fiscalía de Manhattan, creen que esta estatua, como varias otras, fue extraída ilegalmente de un templo romano dedicado al culto de emperadores en Bubon y sacado de Turquía en la década de 1960 de forma clandestina.

La más famosa de esas piezas, una estatua de bronce vestida, también sin cabeza, identificada como el emperador filósofo Marco Aurelio, se hallaba en el Museo de Arte de Cleveland en Estados Unidos y fue devuelta este verano gracias a un acuerdo amistoso.

La devolución del bronce anunciada hoy fue más difícil, ya que el coleccionista no daba su brazo a torcer, hasta que la Fiscalía neoyorquina amenazó con una orden de detención por contrabando, según indicó el ministro turco.

"Entre 2018 y 2025 hemos vuelto a traer 9.133 artefactos culturales a las tierras a las que pertenecen", informó Ersoy en su mensaje.

Ya desde 1884, el Imperio otomano prohibía la exportación de piezas arqueológicas, salvo permiso especial, ley ampliada en 1906 y reforzada por la República de Turquía establecida en 1923, pero la inmensa riqueza arqueológica de Anatolia ha seguido siendo objeto de codicia.

En los últimos 20 años, Ankara ha intensificado la campaña para recuperar piezas expuestas en museos europeos y norteamericanos, normalmente a través de procesos de negociación largos pero amistosos, con muchos miles de artefactos recuperados.