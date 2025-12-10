UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto de los hondureños en elecciones

"La MOE UE insta a todos los actores políticos a respetar el voto del pueblo hondureño del 30 de noviembre y a preservar la legalidad del proceso en curso", indicó la Misión en un comunicado.

Agregó que la MOE UE "anima a los actores políticos a hacer uso de los mecanismos de trazabilidad que pone a su disposición el CNE (Consejo Nacional Electoral), así como de los mecanismos establecidos en la ley para resolver los cuestionamientos sobre los resultados electorales".

También exhortó a los miembros del CNE y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), las dos autoridades electorales, a que "desempeñen sus funciones de manera imparcial y ejemplar, respetando su mandato y evitando obstrucciones o retrasos políticamente motivados".

A más de una semana de las elecciones, los hondureños no conocen quien será el nuevo presidente electo y autoridades municipales y legislativas, lo que obedece a "problemas técnicos" en el sistema de escrutinio, con frecuentes caídas, según explicaciones de la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

A eso se suman las denuncias de "fraude electoral" del candidato del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien figura en el segundo lugar de los resultados, y del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuando se han escrutado el 99,40 % de las actas y restan al menos 2.773 que presentan inconsistencias, lo que demanda de un escrutinio especial que todavía oficialmente no se sabe si se iniciará esta semana.

Desde el 30 de noviembre, el CNE tiene 30 días para dar conocer los resultados de todo el proceso.

La MOE UE, que desde el 11 de octubre sigue en el país el proceso electoral con 138 observadores, indicó que "los hondureños esperan pacientemente los resultados de las elecciones".

El pasado día 2 los observadores europeos señalaron en un informe preliminar que "el proceso electoral se había caracterizado por graves crisis institucionales que contrastaban con un día electoral bien organizado y pacífico".

Según los resultados preliminares del CNE, el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja con 1.298.835 votos (40,52 %) a Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,20 %).

La candidata del oficialista Libre, Rixi Moncada, aparece en el tercer lugar con 618.448 papeletas (19,29 %).

Aunque Moncada ha venido reiterando que ella es la ganadora de las elecciones y que no reconoce los resultados del CNE, el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, dijo el martes que revisando "acta por acta" los resultados de las elecciones en la fórmula presidencial las ganó Salvador Nasralla.

El candidato liberal, por su parte, reiteró el martes que ha habido fraude y reclama un conteo de voto por voto.

Entre los más cercanos a Asfura, el criterio generalizado es que el Partido Nacional gana las elecciones, que esperan los resultados finales del CNE y que están dispuestos a responderle a Nasralla "voto por voto, acta por acta y urna por urna" para demostrarle que "ha perdido".

Los hondureños votaron para elegir al nuevo presidente -que está previsto que tome posesión el próximo 27 de enero-, a los tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.