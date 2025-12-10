Un diputado indio se disfraza de leopardo en el Parlamento para denunciar ola de ataques

Sharad Sonawane, diputado regional del estado occidental de Maharashtra, llegó a la sesión de invierno de la legislatura vistiendo un traje completo con estampado animal y orejas de felino, para denunciar la inacción de las autoridades.

"Se debería declarar una emergencia por los ataques de leopardos en el estado. He estado planteando este problema desde 2014, pero el gobierno me ha seguido ignorando. Se deben construir centros de rescate y los leopardos deben ser capturados y mantenidos en estos centros", reclamó el legislador ante los medios locales a las puertas del Parlamento regional.

Apenas unas horas antes de la protesta, medios locales informaron de siete personas que resultaron heridas este miércoles en la ciudad de Nagpur tras el ataque de un leopardo, obligando al departamento forestal a desplegar un operativo para sedar y capturar al animal.

En algunas ciudades, las autoridades han tenido que utilizar drones térmicos para rastrear a felinos avistados en complejos residenciales.

Ante la magnitud del problema, el ministro de Bosques de Maharashtra, Ganesh Naik, ha dado instrucciones para liberar una gran cantidad de cabras en las zonas forestales, con el objetivo de que sirvan de presa natural a los depredadores y evitar así que entren en los asentamientos humanos en busca de alimento.