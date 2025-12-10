Una avería en un oleoducto provoca el derrame de 200.000 litros de crudo en Alemania

De acuerdo con la cadena regional RBB el accidente se produjo por la tarde durante la preparación de unos test técnicos en una subestación, aunque todavía no está claro por qué se produjo el vertido.

Según este medio, una fontana de unos 12 metros de altura estuvo emitiendo crudo durante aproximadamente dos horas y media, hasta que se pudo taponar la fuga.

"Sobre la causa y las dimensiones exactas de los daños no podemos proporcionar todavía informaciones por el momento", informó por su parte el Ministerio de Medio Ambiente del estado federado de Brandeburgo.

El conducto en cuestión abastece de crudo importado por barco la refinería de Schwedt, que también se nutre de petróleo kazajo, después de que el Gobierno alemán decidiese renunciar al que hasta entonces se suministraba desde Rusia a través del oleoducto Druzhba, en respuesta a la invasión de Ucrania.

El Ejecutivo germano también colocó bajo fideicomiso la filial alemana de la empresa rusa Rosneft, que operaba la refineríaEFE