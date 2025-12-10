Una oleada de denuncias de acoso sexual implica a varios políticos y cargos en España

Se trata de una nueva oleada de denuncias de mujeres contra políticos de diferentes partidos -del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la oposición conservadora del Partido Popular (PP)- y que han traído al debate público una vez más en España el acoso al que se ven sometidas las mujeres.

El Gobierno español cesó ayer a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia por los supuestos casos de acoso sexual perpetrados por su superior, el exasesor de Presidencia Paco Salazar.

Salazar fue un hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en el Ejecutivo como en el PSOE. Su nombre volvió a la actualidad la semana pasada después de que el digital elDiario.es publicara que las denuncias que dos militantes socialistas presentaron hace cinco meses en el canal interno de los socialistas habían desaparecido del sistema, algo que el partido achacó a un "error informático".

Las denunciantes describieron en sus escritos un ambiente de trabajo "irrespirable", con un lenguaje "hipersexualizado" y comportamientos como simular felaciones.

Sánchez negó que hubiera habido connivencia para proteger al exasesor Salazar y aseguró ayer que el feminismo da "lecciones todos los días" a su partido y a él "el primero": "Nosotros cuando recibimos esas lecciones pedimos perdón y actuamos en consecuencia".

Después de este caso, este miércoles se ha conocido una nueva denuncia a un cargo del PSOE, el presidente de la Diputación de Lugo (en el noroeste de España) y secretario general del PSOE regional de Galicia, José Tomé.

La cadena Cuatro reveló unos pantallazos enviados al canal de denuncias internas del PSOE donde se lee que Tomé "lleva tiempo acosando a muchas de las mujeres del partido de toda la provincia", y también otras donde insinúa a una mujer que para obtener una plaza le debe dar "una recompensa".

Tomé ha negado las acusaciones y los "bulos", pero el PSOE ha confirmado que existe una denuncia anónima por acoso sexual contra él, que está investigando, y el gallego finalmente ha anunciado su dimisión -insistiendo en que las denuncias son "falsas"- como presidente de la Diputación pero no como alcalde de la localidad gallega de Monforte de Lemos.

Los nuevos casos también han alcanzado a la oposición, en concreto al alcalde de la ciudad sureña de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, a quien el PSOE ha denunciado ante el Tribunal Supremo por la posible comisión de delitos de malversación, tráfico de influencias, y acoso sexual y/o abuso sexual.

En la denuncia del PSOE se asegura que el alcalde andaluz acosó a dos excompañeras y luego intentó comprar su silencio a cambio de puestos en el Ayuntamiento y en una residencia de mayores.

El alcalde ha reiterado hoy "su absoluta inocencia", asegurando que la denuncia del PSOE obedece a un "puro oportunismo político". Sin embargo, tras una "reflexión sincera y dolorosa", Landaluce ha anunciado que dimitirá como presidente del PP de Algeciras, aunque no dejará "los cargos institucionales que ostenta".

Esta nueva oleada de acusaciones llega un año después de que una de las caras más visibles de Sumar, partido de izquierdas minoritario en la coalición de gobierno, Íñigo Errejón, se viera forzado a dimitir después de que se publicaran varios testimonios que le acusaban de comportamientos machistas e incluso uno, el de la actriz Elisa Mouliáa, que le denunció penalmente por una agresión sexual.