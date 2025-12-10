Una turística bahía de Australia se llena de tiburones atraídos por peces carnada

A través de redes sociales, han circulado numerosos vídeos y fotografías de los escualos, que empezaron a agruparse el pasado fin de semana en esta localidad de Nueva Gales del Sur, el estado que alberga Sídney.

Tanto habitantes de la zona como visitantes extranjeros han compartido en TikTok y en Instagram las imágenes de balleneros de puntas negras, balleneros oscuros y tiburones toro comiendo del gran banco de peces.

Aunque el flujo de tiburones y curiosos ha ido bajando conforme avanzan los días, este miércoles aún circulan imágenes en redes sociales.

Las autoridades han emitido alertas que prohibían la presencia de bañistas en estas aguas ante la llegada de los tiburones, un veto que se espera que sea levantado en los próximos días, cuando se considere seguro después de la partida de los animales.

Australia es uno de los países con la mayor población de tiburones del mundo y, también lidera junto a Estados Unidos el número de ataques contra humanos.

A finales de noviembre, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido después de que un tiburón los atacara en la costa norte de Nueva Gales del Sur.

Según una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado más de 1.280 ataques de tiburón en Australia, de los cuales aproximadamente 260 han sido mortales.