Unas 200.000 personas, la mitad niños, huyen por los combates en el este de RD del Congo

“Estamos sumamente preocupados por esta rápida escalada de violencia, que ha afectado la vida de tantos niños y sus familias. Estos niños necesitan desesperadamente lo básico: comida, agua, higiene y refugio”, dijo el director de Save the Children en la RDC, Greg Ramm, en un comunicado.

Según la ONU, al menos 74 personas, en su mayoría civiles, han muerto y otras 83 han resultado heridas desde el 2 de diciembre pasado, cuando grupos armados comenzaron a usar armamento pesado en varios frentes de la provincia de Kivu del Sur, atacando a civiles e infraestructuras civiles como escuelas y centros de salud.

Al menos cuatro estudiantes han muerto, seis han resultado heridos y uno ha sido secuestrado, según el Clúster de Educación, una coalición de organizaciones humanitarias que trabaja en Kivu del Sur junto a Save the Children.

La ONG indicó que unas 1.270 escuelas -el 15 % del total en la provincia- dejaron de funcionar por la violencia, que perjudicó a 390.000 estudiantes, ya que 94 centros educativos fueron incendiados, destruidos u ocupados por grupos armados.

También recordó que en marzo de 2025 se registró la llegada de unos 63.000 refugiados desde el este del país al vecino Burundi, y que los desplazamientos hacia ese país, otras zonas de la RDC y Ruanda continúan desde noviembre.

“Lo que más pedimos es que la paz y la calma regresen, para que los niños puedan estar seguros y podamos continuar con nuestra labor humanitaria esencial”, concluyó Ramm.

Save The Children remarcó que el conflicto en la RDC ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con casi siete millones de personas desplazadas, entre ellas al menos 3,5 millones de niños, y más de 26 millones de personas que necesitan asistencia.

Durante el fin de semana, el M23, que cuenta con apoyo de Ruanda (según la ONU y países occidentales), tomaron el pueblo de Luvungi, en Kivu del Sur, cerca de la frontera con Burundi.

Y este miércoles ocuparon parte de estratégica ciudad de Uvira, también en Kivu del Sur y fronteriza con Burundi.

Este movimiento rebelde tiene lugar en esta región rica en minerales después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado día 4 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que buscaba poner fin a años de conflicto.

Desde entonces, los gobiernos de RDC y Ruanda se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

La firma del pacto de Washington se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el pasado 15 de noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco destinado a avanzar hacia la paz.

La crisis en el este congoleño se agravó a finales del pasado enero, cuando el M23 tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).