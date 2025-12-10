Varias ONG denuncian condiciones "inhumanas" en el mayor centro de detención de EE.UU.

En una carta enviada a la agencia este martes, los grupos relataron casos de golpizas, abusos sexuales por parte de agentes, amenazas para forzar deportaciones a terceros países, negligencia médica, hambre, raciones insuficientes y obstáculos para acceder a asistencia legal.

El documento se basa en entrevistas con más de 45 detenidos y 16 declaraciones juradas. Según los testimonios, agentes habrían aplicado un patrón de uso excesivo de la fuerza, incluido contacto sexual abusivo durante intervenciones.

Entre los casos citados está el de un adolescente, identificado como 'Samuel', que relató haber sido golpeado hasta perder el conocimiento y trasladado en ambulancia a un hospital.

La victima afirmó que le rompieron un diente y sufrió lesiones graves en el oído y en los testículos por la actuación de los agentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro detenido, un inmigrante cubano identificado como 'Isaac', declaró que agentes le estrellaron la cabeza contra la pared repetidamente, le apretaron los testículos y lo llevaron a la frontera junto a otras personas bajo amenazas de enviarlo a cárceles en terceros países si se negaba a cruzar hacia México.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La carta, firmada por la ACLU, Human Rights Watch y otras organizaciones, destaca que estas denuncias se suman a investigaciones de medios estadounidenses que han documentado graves violaciones a los estándares federales de detención.

Según un reporte de The Washington Post, una inspección interna filtrada encontró más de sesenta incumplimientos durante los primeros cincuenta días de funcionamiento del centro.

El campamento, abierto por la administración Trump en agosto de 2025 pese a advertencias de legisladores y defensores sobre riesgos humanitarios, alberga actualmente a más de 2.700 personas, lo que lo convierte en el mayor centro de detención de inmigrantes del país.

Actualmente hay alrededor de 65.000 a 66.000 personas detenidas en centros de detención de inmigración de ICE en Estados Unidos en un día típico, según cifras oficiales, lo que representa un máximo histórico, enmarcado en la campaña del presidente Donald Trump por arrestar y deportar a la mayor cantidad de migrantes posible.

Esta cifra se refiere solo a personas bajo custodia de ICE (no incluye todos los retenidos brevemente por CBP) y refleja el número de camas ocupadas en un día concreto, no el total de personas que pasan por detención a lo largo del año.

Alrededor de un 35% a 45% de las personas actualmente en detención de inmigración de ICE tienen algún tipo de antecedente criminal, lo que significa que la mayoría (más de la mitad) no tiene condenas penales o solo infracciones migratorias y faltas menores.