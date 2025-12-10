Venezolanos en Argentina celebran entrega de premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Miembros de la diáspora venezolana asistieron a un evento realizado en el Centro Venezolano Argentino Araguaney, en el barrio de Villa Crespo, en la Cuidad de Buenos Aires, en el que siguieron con atención cada momento de la ceremonia en Oslo, a la que Machado no llegó a tiempo para recibir en persona el premio.

La transmisión fue proyectada sobre una pared blanca del salón, donde los venezolanos presentes se mostraron emocionados, algunos con lágrimas, al escuchar el discurso de la líder opositora, que fue leído por su hija Ana Corina Sosa.

Entre banderas de Venezuela y pancartas con consignas como “Argentina y Venezuela unidas por la libertad”, “Venezuela libre” y “Venezuela, no estás sola”, los migrantes expresaron su expectativa por un eventual cambio político en su país.

Lidio González, administrador y profesor universitario de economía, dijo a EFE: “La actualidad es bastante compleja porque el régimen ha destruido casi todos los valores, que es más lo importante. La parte económica se resuelve muy fácil, la parte social es lo que nos preocupa. Sin embargo, confiamos en que con este nuevo liderazgo, pueda sacar el país hacia adelante.”

Para Arelis Naranjo de González, licenciada en administración de empresas, el premio le devuelve la esperanza: “Creo que estamos un poquito más cerca de poder recuperar la democracia que tanto anhelamos para poder regresar a nuestra tierra”.

Las organizaciones convocantes de migrantes y activistas residentes en Argentina destacaron en la convocatoria que Machado “es hoy símbolo de la lucha democrática del pueblo venezolano”, y que el premio es también de todos los que la apoyan.

La celebración concluyó con aplausos y abrazos entre los presentes, quienes destacaron que el galardón representa un impulso moral para la diáspora y un mensaje de apoyo a quienes siguen luchando dentro de Venezuela.

La galardonada con el Nobel de la Paz vive en Venezuela en paradero desconocido y su llegada a Oslo sería la primera aparición en público desde enero de este año.

El presidente argentino, Javier Milei, viajó a Oslo para acompañar a Machado en la ceremonia. También se encontraban los reyes Harald V y Sonia de Noruega, los presidentes latinoamericanos José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.