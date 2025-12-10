Venezuela dice que sus pescadores en el mar Caribe "no le temen a ningún poderío militar"

Durante el evento 'Asamblea de los pueblos por la soberanía y paz de nuestra América', que comenzó en Caracas el martes y concluirá este jueves, Rodríguez subrayó que los pescadores son la "primera barrera contra los destructores, contra los submarinos nucleares" y son quienes cuidan el mar venezolano.

"Los pescadores de Venezuela no le temen a ningún poderío militar y siguen con sus redes pescando en nuestro mar Caribe, ejerciendo soberanía política y ejerciendo soberanía económica", manifestó la también ministra de Hidrocarburos.

Para la funcionaria, hoy Estados Unidos exhibe la "violencia militar" y las "agresiones económicas", en referencia a las sanciones, como "características fundamentales en su política exterior".

"Esa agresión militar que hay hoy, de ocupación militar de nuestro mar Caribe, no es solo contra Venezuela, es contra nuestra región, contra América Latina y contra los países del Caribe", indicó la vicepresidenta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde agosto, Estados Unidos mantiene una operación militar en la que ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, en las que han muerto más de 80 personas, a las que Washington acusa de "narcoterroristas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno de Donald Trump no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles, una presunta organización que vincula al narcotráfico, pero que funcionarios como el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, consideran que se trata de un "invento".

Este miércoles, Estados Unidos interceptó y confiscó un petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela, en medio de la creciente tensión entre Washington y Caracas, informó este miércoles la agencia Bloomberg.