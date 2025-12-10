Vicepresidenta de Colombia firma acuerdos con Togo y estrecha lazos con el banco de Cedeao

"Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo", señaló Márquez en su cuenta de la red social X, al informar de que firmó este martes, junto al ministro togolés de Relaciones Exteriores, Robert Dussey, dos acuerdos que "abren, por primera vez en más de 30 años, un camino real de cooperación, diálogo y oportunidades entre nuestros pueblos".

El primer acuerdo permitirá "el ingreso sin visa para nuestros cuerpos diplomáticos, facilitando el trabajo conjunto y la apertura de nuevas iniciativas comerciales, culturales y de inversión", explicó la mandataria, de visita en ese país dentro de una gira por África.

El segundo -prosiguió- crea el Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio permanente donde ambos Estados "nos reuniremos para avanzar en temas claves como agricultura, educación, transporte, cultura, comercio e innovación. Este diálogo es inédito".

La vicepresidenta también se reunió en Lomé, la capital, con el presidente de Togo, Jean-Lucien Savi de Tové, con quien dialogó sobre "oportunidades que se abren en comercio, inversión, educación, cultura y cooperación".

Además, sostuvo una reunión clave con el Banco de Desarrollo de la Cedeao, la institución financiera que impulsa la integración y el desarrollo en el África occidental.

"Conversamos con su presidente, la junta directiva y los equipos técnicos sobre las áreas donde Colombia puede obtener beneficios concretos: agricultura, modelos de financiación para el desarrollo, integración regional, transición energética y el rol de los bancos regionales en el sur global", reveló la mandataria.

Márquez invitó a los dirigentes del banco a participar el próximo año en el Foro Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Africana (UA).

"Este encuentro nos recordó algo fundamental: la cooperación no es caridad, es intercambio de saberes y oportunidades entre pueblos del sur. África tiene mucho que aportar en agricultura, integración y transición energética, y Colombia tiene mucho que aprender y ofrecer", añadió la vicepresidenta.

Márquez ya intervino este lunes en Lomé en el IX Congreso Panafricano, en el inicio de una gira oficial que le llevará también a Ghana, Senegal y Benín.

El viaje, el cuarto que hace Márquez a África, se encuadra en la estrategia Colombia-África 2022-2026.

El objetivo de la visita, que finalizará el 17 de este mes, es "fortalecer la presencia política y estratégica de Colombia en África Occidental mediante el impulso de relaciones bilaterales y regionales", indicó la oficina de la vicepresidenta.