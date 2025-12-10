Wall Street abre en rojo, a la espera de una bajada de tipos por parte de la Fed

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía un leve 0,07 %, hasta 6.835 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,28 %, hasta 23.509 enteros.

Según la herramienta FedWatch, de CME Group, los operadores creen que hay un 89 % de probabilidades de que la Fed vuelva a recortar los tipos de interés tras finalizar hoy su reunión de política monetaria.

Benoit Anne, responsable del Grupo de Análisis de Mercados de la firma MFS Investment Management, anota hoy que es probable que la Fed "se esfuerce por mostrarse cautelosa y transmitir un tono agresivo porque quiere mantener la máxima flexibilidad en su política".

Los inversores también están pendientes de las palabras que dará el presidente de la Fed, Jerome Powell, al finalizar la reunión.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero bajaban un 0,55 %, hasta 57,93 dólares el barril, a la espera también de un recorte de tipos, que suele beneficiar a la demanda de crudo.