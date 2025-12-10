Zelenski habla con Bessent, Kushner y el CEO de BlackRock de la reconstrucción de Ucrania

La conversación "puede ser considerada la primera reunión" del grupo de trabajo que diseñará la reconstrucción de Ucrania, dijo Zelenski en redes sociales.

"Hemos hablado de elementos clave para la recuperación, de varios mecanismos y de ideas para la reconstrucción. Hay muchas ideas que, con la perspectiva correcta, pueden tener éxito en Ucrania", añadió.

El presidente ucraniano había explicado en la víspera que junto a EE.UU. y a sus principales socios europeos prepara tres documentos distintos para poner fin a la guerra y afrontar la posguerra.

El primero de los documentos se refiere a las condiciones en que se ha de pactar el final del conflicto con Rusia, mientras que el segundo y el tercero tienen que ver con la reconstrucción de Ucrania, abordada hoy con Bessent, Kushner y Fink y con las garantías de seguridad que pueda recibir Kiev tras la guerra.

BlackRock, con sede en EE.UU., es una de las firmas de gestión de activos más grandes del mundo. En 2023 firmó con Ucrania un acuerdo para crear un fondo de inversión para la reconstrucción del país, pero el plan fue abandonado, según medios estadounidenses, este verano.

Junto a Zelenski participaron entre otros del lado ucraniano la primera ministra, Yulia Sviridenko; el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov.

Este último lidera junto al jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, el equipo negociador ucraniano en los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz que impulsa el presidente Donald Trump.

Además de abordar la reconstrucción de Ucrania, la parte ucraniana transmitió a Bessent, Kushner y Fink sus "reflexiones sobre el documento marco de 20 puntos para poner fin a la guerra" que ucranianos y estadounidenses negociaron la semana pasada en Miami, según dijo Zelenski en su mensaje sobre la reunión a distancia.

Trump volvió a presionar a Zelenski esta semana para que firme el documento, que también ha de ser aceptado por los rusos para que se haga efectivo.

Pese a los nuevos ataques verbales recibidos del presidente de EE.UU., Zelenski volvió a dar las gracias "al presidente Trump y a su equipo por su trabajo y su apoyo sustanciales".