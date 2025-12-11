Acusan de proxenetismo y violación a menores al actor teatral francés Philippe Caubère

En concreto, la imputación se produjo el pasado 24 de noviembre y responde a la denuncia de una víctima que acusa al actor de 75 años de haberla obligado a mantener relaciones sexuales remuneradas con cientos de hombres.

Además, se le imputa haber alterado o suprimido pruebas para obstaculizar la investigación.

Caubère, que tiene tres premios Molière del teatro francés, alcanzó la fama inicialmente por su papel de Marius en la adaptación cinematográfica de 'Marius et Jeannette' y por interpretar a Ferdinand en 'La Gloire de mon père' y 'Le Château de ma mère', basadas en las memorias de Marcel Pagnol.

Pero sobre todo desarrolló durante décadas un amplio ciclo autobiográfico teatral llamado 'Le Roman d’un acteur', en el que narró su vida, su formación actoral, sus obsesiones y sus relaciones personales, alternando humor, tragedia y sátira.

También es conocido por su colaboración con Ariane Mnouchkine en el Théâtre du Soleil, especialmente en la obra 'Molière'.

El cargo de proxenetismo se suma a las inculpaciones que ya pesaban sobre él por presuntas violaciones, agresiones sexuales y corrupción de menores, cometidas contra varias jóvenes.

Las acusaciones abarcan distintos periodos y en algunos casos las víctimas afirman que las agresiones se repitieron de manera sistemática durante varios años.

Caubère, por su parte, niega los hechos, aunque sí reconoció relaciones supuestamente consentidas con menores.