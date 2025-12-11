Al menos 22 muertos en enfrentamientos en Chad entre el Ejército y mineros ilegales de oro

“Nuestras fuerzas los atacaron y lograron neutralizarlos prácticamente a todos. En total, 22 personas murieron y se recuperaron varias piezas de equipo. No sufrimos bajas en nuestras filas”, declaró a EFE el coronel chadiano Saladine Nour.
“Esta operación se planeó durante varias semanas para eliminar a los mineros ilegales de oro en la región”, añadió quien lideró el operativo en una mina situada a 92 kilómetros de la ciudad de Faya Largeau, en el desierto de Tibesti.
Los enfrentamientos comenzaron alrededor de las 04:00 de la madrugada (03.00 GMT) y, según el coronel, los mineros provenían de los países vecinos de Nigeria, Libia y Sudán y se apoderaron de una cantera de oro que explotaban de forma ilegal.
Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, la provincia de Tibesti se ha convertido en una zona codiciada que atrae a mineros irregulares.
Hace cuatro años que la zona se transformó en escenario de conflictos recurrentes entre traficantes de oro, la población local y las fuerzas del orden.
La provincia tiene fama de ser una zona sin ley, debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y escasa población, y a que la presencia del Estado es casi inexistente.