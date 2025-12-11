Al menos 22 muertos por ataques entre Tailandia y Camboya, a la espera de llamada de Trump

El portavoz del Ministerio de Defensa de Tailandia, Surasant Kongsiri, dijo este jueves en una rueda de prensa que el país cuenta nueve militares y tres civiles fallecidos, mientras el ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, reportó por su parte diez muertes de civiles, si bien Nom Pen continúa sin informar sobre bajas de soldados, que se prevé que haya, según medios locales.

Trump afirmó el martes que llamaría a los líderes de Tailandia y Camboya, Anutin Charnvirakul y Hun Manet, respectivamente, tras el nuevo enfrentamiento, que supone la mayor escalada desde julio del histórico conflicto territorial que arrastran las naciones vecinas por la soberanía de varios territorios cercanos a su frontera común, de unos 820 kilómetros y cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

"Mañana tendré que hacer una llamada telefónica", dijo el presidente estadounidense en un acto político en el estado de Pensilvania, siendo aún martes en EE. UU..

La oleada de ataques de julio se cobró cerca de medio centenar de víctimas mortales en cinco días y cesó con un alto el fuego pactado en Malasia, mediado por Washington y con Pekín como observador de las conversaciones, que en octubre fue reforzado con un acuerdo de paz promovido por Trump durante una cumbre del Sudeste Asiático también en Malasia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El estadounidense se vanagloria de que su intervención entonces puso fin –aunque momentáneo– a las hostilidades.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El nuevo episodio de refriegas entre Bangkok y Nom Pen que estalló el domingo y ha ido escalando a operaciones aéreas y navales, además de terrestres, deja más de medio millón de personas desplazadas a ambos lados de la divisoria, unas 400.000 en Tailandia y más de 190.000 en Camboya.