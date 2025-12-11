Argelia celebra mención del caftán en su patrimonio tras inscripción en el de Marruecos

Según informó el Ministerio de Exteriores argelino en un comunicado, el Comité incluyó hoy el término "caftán" en los "Ritos y artesanías vinculados a la tradición del traje nupcial de Tlemecén" y en los trajes ceremoniales del gran oeste de Argelia reconocidos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2012 y 2024, respectivamente.

Para Argel, estas modificaciones indican una confirmación "clara" por parte de la Unesco de la primacía de la inscripción del caftán por Argelia como componente "esencial" de su patrimonio cultural, además de representar un "nuevo y significativo éxito diplomático" para el país norteafricano.

Estas decisiones "confirman firmemente el precedente histórico y cultural de la inscripción argelina del caftán" y "refuerzan el reconocimiento internacional de este patrimonio inmaterial de excepcional valor", afirmó el Ministerio.

Argel consideró que este "reconocimiento" refleja el esfuerzo del país en proteger su patrimonio cultural de "todos los intentos de imitación, apropiación y falsificación".

Durante el tenso debate previo a la votación de ayer en Nueva Delhi, Argelia sostuvo que el expediente marroquí había sufrido "modificaciones sustanciales" y argumentó que el caftán forma parte de un patrimonio regional que no pertenece en exclusiva a Marruecos.

Pese a ello, y tras los numerosos posicionamientos a favor de Marruecos, el caftán quedó inscrito como patrimonio cultural marroquí.

Los dos países vecinos, que no mantienen relaciones diplomáticas desde 2021 y enfrentados por el conflicto en el Sáhara Occidental, han protagonizados varias disputas culturales sobre el origen de vestidos tradicionales, gastronomía e incluso canciones.