Argentina logra refinanciar la totalidad de sus vencimientos de deuda inminentes

La Secretaría de Finanzas indicó en un comunicado que en la operación de este jueves recibió ofertas por 23,37 billones de pesos, de las cuales adjudicó títulos por 21,27 billones de pesos.

"Esto significa un 'rollover' (refinanciación) del 102,01 % sobre los vencimientos del día de la fecha", precisó la Secretaría de Finanzas.

"El resultado de hoy se enmarca en un contexto de alta demanda de dinero por la estacionalidad de fin de año, lo cual generaba cierta incertidumbre del mercado respecto a la capacidad de refinanciar la totalidad de los vencimientos", agregó el comunicado.

El organismo aseguró que el resultado de esta licitación es una "nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica".

El Tesoro realiza subastas programadas unas dos veces por mes y su objetivo es captar fondos para refinanciar vencimientos de deuda y administrar la liquidez de pesos argentinos en el sistema con el fin de moderar las presiones sobre el tipo de cambio.