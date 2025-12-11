Asesinan a líder social en un ataque armado en Colombia, que ya suma 182 víctimas en 2025

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló este jueves en un comunicado que el líder, que ejercía como fiscal de una junta de acción comunal, fue asesinado en el barrio de Villa Norte del municipio de San Vicente del Caguán, donde fue interceptado por hombres armados que le dispararon y le causaron la muerte.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la acción prioritaria en la zona y señaló que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa "un permanente riesgo de violación a los derechos de la población", según Indepaz.

En San Vicente del Caguán las confrontaciones entre facciones disidentes de las FARC provocan un "riesgo extremo" para la población civil mediante enfrentamientos, confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones y restricciones a la movilidad.

En este sentido, la Defensoría también alertó de los riegos a los que se enfrentan las personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos.

"La imposición de normas y otras formas de control social por parte de los grupos armados significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población", apuntó Indepaz.