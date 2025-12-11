Austria aprueba por amplia mayoría prohibir el velo islámico a menores de 14 en colegios

La medida fue adoptada con los votos de los diputados de las tres formaciones que integran el Gobierno -conservadores, socialdemócratas y liberales-, así como los del principal partido de la oposición, el ultranacionalista FPÖ.

Únicamente Los Verdes, un partido ecologista y minoritario, votó en contra por considerar que el veto es inconstitucional.

La nueva disposición incluye la posibilidad de sancionar a los padres o responsables si una menor asiste a clase con el velo a partir del próximo curso escolar, que comenzará en septiembre de 2026, hasta incluso imponer, "en última instancia", multas de entre 150 y 800 euros, informó la radio y televisión pública ORF.

El Gobierno defendió el veto del velo como una medida para proteger a las niñas, afirmando que en los últimos años ha aumentado la presión y hasta coerción que muchas de ellas sufren, no solo por parte de familiares, sino de compañeros musulmanes o alumnos mayores, para que se cubran la cabeza en clase.

En esos casos, "el pañuelo no es una tela inofensiva, sino un símbolo de opresión", dijo hoy la ministra de Integración, la conservadora Claudia Plakolm.

La normativa adoptada "representa un delicado equilibrio jurídico y político entre los valores fundamentales de la libertad religiosa y la protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, en este caso, la decisión debe favorecer claramente los derechos de la infancia y la protección de las niñas en las escuelas", alegó también el diputado Nico Marchetti en el plenario del Parlamento.

En un comunicado, la Comunidad Religiosa Islámica de Austria (IGGÖ) anunció hoy que recurrirá el veto ante el Tribunal Constitucional, al considerar que plantea "preocupaciones constitucionales y de derechos humanos".

"Ningún niño debería ser obligado a llevar velo. Para nosotros, eso es innegociable. Pero, del mismo modo, ningún niño debería ser impedido por prohibiciones estatales de vivir libremente su identidad religiosa", declaró el presidente de la IGGÖ, Ümit Vural, en la nota.

El Tribunal Constitucional de Austria ya tumbó en el año 2020 la prohibición del uso del velo islámico en las escuelas primarias al considerar que la ley, adoptada en 2019 por la entonces coalición de conservadores y ultranacionalistas, violaba la neutralidad ideológica y religiosa del Estado.

El Supremo consideró entonces que la norma se refería a una sola religión sin razón concreta, ya que no prohibía el uso de otros símbolos religiosos, por ejemplo de judíos o sikhs.