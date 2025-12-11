Bélgica dice que busca "soluciones constructivas" sobre el uso de activos rusos para Kiev

"Se necesita un apoyo inquebrantable para Ucrania y Rusia realmente tiene que pagar por la guerra y por la agresión y los fondos congelados deben utilizarse para eso", dijo Van Peteghem en declaraciones a la prensa, a su llegada a la reunión que los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro celebran hoy en Bruselas.

Bélgica se opone por ahora a utilizar los balances de efectivo que generan esos fondos -que se encuentra mayoritariamente en la firma belga Euroclear- porque teme las consecuencias legales y financieras que puedan surgir si Rusia toma represalias y exige a los países de la UE que asuman conjuntamente los riesgos.

"Es evidente que estamos mirando las vulnerabilidades, que miramos los riesgos legales y financieros que están ligados a la propuesta que está sobre la mesa", continuó el viceprimer ministro belga, en relación al plan que ha ideado la Comisión Europea para ayudar financieramente a Ucrania.

Y en este sentido se mostró "convencido" de que si "trabajamos conjuntamente en estas soluciones constructivas, seremos más fuertes como grupo, como Unión Europea".

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, se reunió la semana pasada con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, que canceló una visita oficial a Noruega para desplazarse hasta Bruselas para tratar de vencer las reticencias de su homólogo belga.

Los líderes europeos celebrarán el jueves, día 18, una cumbre en Bruselas en la que este asunto centrará las discusiones, con la intención de llegar a un acuerdo para ayudar a Kiev, en medio de las discusiones sobre un posible acuerdo de paz, en el que Estados Unidos reclama el uso de esos activos para su beneficio.

La reticencia que ha mostrado hasta ahora Bélgica al uso de los activos puede jugar en contra de Van Peteghem en su intento por lograr hoy la presidencia del Eurogrupo, a la que también opta el ministro de Economía y Finanzas griego, Kyriakos Pierrakakis.

"Esta decisión tendrá una repercusión en la estabilidad del euro, una repercusión de nuestra economía y también en la prosperidad y el bienestar de nuestros ciudadanos. Tenemos muchos retos en el Eurogrupo, pero compartimos la misma dirección, compartimos la misma ambición", dijo el ministro belga.

Van Peteghem aseguró que "no se trata solo de lo que vamos a hacer", sino que "la cuestión es quién liderará el Eurogrupo de una forma en que podamos profundizar nuestra coordinación, para tener resultados tangibles".